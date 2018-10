Airbus : un A400M déployé pour les opérations en Indonésie

09/10/2018 | 14:46

Le groupe Airbus annonce ce jour que sa fondation collabore avec la Force aérienne royale de Malaisie et le gouvernement indonésien pour appuyer les opérations de secours humanitaires à Palu, en Indonésie, avec notamment le déploiement d'un A400M et la distribution de fournitures d'urgence.



L'A400M a ainsi fourni du matériel de secours (carburant, nourriture, boissons, vêtements, matériel médical...) aux équipes présentes à Palu afin de venir en aide aux victimes du séisme et du tsunami qui a ravagé la ville le 28 septembre.



Le séisme et le tsunami qui a suivi ont fait plus de 1.400 victimes. 5.000 personnes sont toujours portées disparues, et 200.000 personnes ont besoin de soins d'urgence.





