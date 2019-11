Airbus : un large éventail de produits à Dubai Airshow

12/11/2019 | 11:01

Airbus présentera son large éventail de technologies, de produits et de services innovants, allant des avions commerciaux et militaires leaders du marché aux hélicoptères et systèmes spatiaux au salon aéronautique de Dubaï, qui se tiendra du 17 au 21 novembre 2019.



Airbus présentera sa gamme d'avions commerciaux en particulier l'A350-900 de la famille A350 XWB, l'Airbus A320neo de Salam Air, l'A220-300 d'Egyptair. Airbus présentera également un ACJ319 de K5 Aviation.



Un ACJ319, opéré par K5 Aviation sur des charters VVIP, mettra en valeur la cabine la plus large et la plus haute de tous les avions d'affaires. Les avions d'affaires Airbus sont très présents sur le marché du Moyen-Orient, tant dans la gamme ACJ320 que dans les gros-porteurs VVIP.



Emirates Airline et Etihad Airways présenteront leurs A380. Le groupe présentera aussi en vol l'A330-900, une variante de l'Airbus A330neo, ainsi que l'avion de transport A400M.



Airbus Helicopters présentera en particulier le H225 de la police koweïtienne.



Airbus Defence and Space présentera l'avion de transport de nouvelle génération A400M et l'avion de transport et de mission militaire C295, ainsi que l'A330 MRTT.



Enfin, Airbus présentera le premier exemple d'avion de course électrique programmé pour participer à la première série de courses d'avion au monde lancée en 2020.



