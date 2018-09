Airbus : va fournir cinq hélicoptères H145 à Aramco

10/09/2018 | 10:49

Milestone Aviation et Airbus annoncent aujourd'hui qu'ils vont fournir cinq hélicoptères H145 à Aramco Overseas Company, une filiale de Saudi Aramco (la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures).



Les cinq appareils doivent être livrés au cours des douze prochains mois.



Plus de 200 hélicoptères H145 ont jusque-là été livrés dans le monde, totalisant quelque 100.000 heures de vol cumulées depuis 2015.





