Airbus : va fournir deux satellites HOTBIRD à Eutelsat

19/11/2018 | 11:53

Airbus a été sélectionné par Eutelsat pour fournir deux satellites de télécommunications de nouvelle génération HOTBIRD, qui remplaceront les satellites actuels et renforceront la capacité de la position orbitale de diffusion phare d'Eutelsat à 13° Est.



' Ces deux nouveaux satellites amélioreront les performances pour la zone Europe et Moyen-Orient, et renforceront la couverture européenne avec un faisceau de forte puissance ' précise le groupe.



La constellation HOTBIRD est l'un des plus grands systèmes de diffusion en Europe. Elle diffuse 1 000 chaînes de télévision vers plus de 135 millions de foyers en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.



Avec un lancement prévu en 2021, ils seront les neuvième et dixième satellites Eurostar à haute puissance tout-électriques.



Nicolas Chamussy, Directeur général de Space Systems au sein d'Airbus, a déclaré : ' La confiance permanente d'Eutelsat à l'égard de nos produits en fait aujourd'hui le client de lancement d'Eurostar Neo, qui sera notre nouveau satellite de télécommunications phare. Eutelsat a d'ailleurs été notre principal partenaire pour la plupart de nos grandes premières, notamment Eurostar E2000+ et Eurostar E3000, mais aussi avec la propulsion entièrement électrique.



