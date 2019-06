Airbus : va lancer l'A21XLR au Bourget avec près de 200 commandes - sces

LE BOURGET, 17 juin (Reuters) - Airbus lancera une nouvelle version de son A321neo, dotée d'un plus grand rayon d'action, à l'occasion du Salon aéronautique du Bourget qui se déroule en banlieue parisienne entre le 17 et 23 juin, l'avionneur européen devant annoncer près de 200 commandes pour l'appareil au cours de la semaine, ont dit lundi des sources proches du dossier.

Le constructeur aéronautique doit formellement lancer dans la journée l'A321XLR, avec l'objectif de proposer aux compagnies aériennes de nouvelles liaisons avec des avions plus petits et de devancer son rival américain Boeing et son projet de "NMA" ("New Mid-sized Airplane"). (Tim Hepher, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.74% 123.26 45.81% BOEING COMPANY (THE) -0.49% 347.16 7.65%