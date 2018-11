Airbus : va renforcer ses capacités MRO d'hélicoptères à Kobe

29/11/2018 | 10:53

Airbus Helicopters annonce qu'il va se doter d'un complexe d'entretien, réparation et révision (MRO) adjacent à son site près de l'aéroport de Kobe, au Japon. Sa construction commencera en juin 2019 et devrait être opérationnel en novembre de la même année.



Avec cette expansion, il disposera de la plus forte présence dans le secteur de l'aviation d'affaires dans cette zone. Sa capacité d'ensemble s'accroitra de 60% pour lui permettre de traiter en même temps une quarantaine d'hélicoptères de moyenne taille.



