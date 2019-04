Airbus vend ses parts dans Alestis Aerospace à l'équipementier espagnol Aciturri

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Airbus a annoncé lundi avoir conclu un accord sur la vente de ses parts dans son fournisseur Alestis Aerospace à l'équipementier aéronautique espagnol Aciturri. Aucun montant n'a été communiqué.

Aciturri deviendra l'actionnaire majoritaire d'Alestis Aerospace, avec 76% des actions, aux côtés de la holding publique espagnole SEPI, qui maintiendra sa participation de 24% dans la nouvelle structure de l'actionnariat.

"L'acquisition des parts d'Airbus dans Alestis par Aciturri renforce la position de la société en tant que fournisseur de référence dans le secteur de l'aéronautique et en assure la viabilité à long terme et l'avenir", a déclaré Alberto Gutierrez, directeur d'Airbus Espagne et responsable des avions militaires à Airbus Defence.

Alestis Aerospace est un fournisseur d'aérostructures et un leader de la technologie des composites. Airbus était entré au capital d'Alestis Aerospace en 2014. Airbus a précisé dans son communiqué que "la clôture de la transaction [était] soumise à certaines conditions préalables qui doivent être finalisées à court terme".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire