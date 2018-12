Avolon commande 100 avions de la famille A320neo pour 11,5 milliards de dollars

Paris (awp/afp) - La société irlandaise de location Avolon a signé une commande ferme pour 75 A320neos et 25 A321neos, d'une valeur au prix catalogue de 11,5 milliards de dollars (environ 10,1 milliards d'euros), a annoncé vendredi le constructeur européen.

"Il s'agit de la plus importante commande d'avions Airbus jamais passée par Avolon", a souligné Airbus dans un communiqué. Ce nouveau contrat porte le nombre total d'appareils commandés par Avolon à 284, qui comprend des A320neos, des A330neos et des A350 XWB.

La livraison est prévue à partir de 2023, a fait savoir la société irlandaise dans un communiqué séparé.

"Nous constatons toujours une forte demande de la part de nos clients pour la famille A320neo. C'est conforme à notre propre étude de marché et à nos prévisions mondiales en matière de flotte", a commenté Domhnal Slattery, le directeur général d'Avolon, cité dans le communiqué d'Airbus.

La famille des A320neo (new engine option) a enregistré plus de 6.200 commandes de la part de plus de 100 clients depuis son lancement en 2010, a souligné Airbus.

Pour ces modèles, des innovations technologiques permettent des gains de 15% de consommation de carburant qui augmenteront à 20% en 2020 ainsi que près de 50% de réduction des émissions sonores par rapport à la génération précédente, selon le constructeur.

Avolon est détenue à 70% par HNA, une filiale de la compagnie chinoise Bohai et à 30% par Orix Aviation Systems, une filiale du japonais Orix Corporation.

Le groupe se présente comme le troisième plus grand loueur d'avions au monde, avec une flotte de 890 appareils au 30 septembre 2018.

afp/jh