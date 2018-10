BONDS: Les retards de livraison pèseront sur le profil de crédit d'Airbus -Moody's

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'incapacité d'Airbus à tenir ses objectifs de livraisons pour 2018 aura un impact sur les flux de trésorerie de l'avionneur et donc sur son profil de crédit, indique Moody's. "Les paramètres de crédit d'Airbus en fin d'année pourraient être moins bons que prévu, et nous pourrions revoir à la baisse nos prévisions pour 2019 si les problèmes liés aux moteurs ne sont pas résolus dans les prochains mois, et s'ils sont susceptibles d'avoir un impact sur les livraisons en 2019", commente Jeanine Arnold, senior credit officer chez Moody's, citée dans un communiqué. "L'excellente" situation de trésorerie du groupe devrait cependant lui permettre d'absorber le manque à gagner en matière de flux de trésorerie à court terme, ajoute l'analyste. L'agence n'a pas modifié sa note sur Airbus, qui demeure "A2" avec perspective stable. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

