CFM a rattrapé son retard de livraisons de moteurs Leap

Le moteur Leap a permis à Boeing et à son rival européen Airbus de moderniser leurs plus importants modèles monocouloirs, ce qui a conduit au développement du Boeing 737 MAX et de l'Airbus A320neo, également motorisés par Pratt & Whitney.

Les responsables de CFM ont déclaré avant le salon aéronautique de Paris que le motoriste avait été en mesure de résorber les retards de production pendant la suspension du 737 MAX. CFM avait déjà réduit l'écart de production de moteurs de l'Airbus A320neo.

Alors que Boeing a réduit la production de son 737 MAX à 42 unités par mois et a reporté un rythme prévu de 57 appareils, Airbus continue de produire mensuellement 60 appareils, avec une augmentation programmée à 63 exemplaires en 2021.

Le directeur des ventes d'Airbus, Christian Scherer, a de son côté déclaré vendredi qu'il était possible d'augmenter la production. Des sources du secteur indiquent qu'Airbus étudie un rythme futur d'environ 71 unités par mois pour répondre à la demande.

Une telle démarche dépend principalement de la volonté des motoristes de prendre le risque de solliciter davantage des chaînes d'approvisionnement déjà sous tension.

"Nous voulons toujours nous engager sur des choses que nous sommes sûrs d'accomplir", a déclaré à la presse le chef de la direction de CFM, Gael Meheust.

"Nous serions très mal à l'aise de nous engager sur quelque chose dont nous ne sommes pas complètement sûrs et, pour le moment, nous ne sommes pas certains que la chaîne d'approvisionnement soit capable de faire plus qu'aujourd'hui."