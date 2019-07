CORR: Airbus confirme ses objectifs 2019, les résultats en forte hausse au premier semestre

(Correction: bien lire au 4e paragraphe que les charges passées sur l'EBIT concerne le programme A380, et non le programme A350 comme écrit dans la dépêche publiée à 7h25)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group a confirmé mercredi ses perspectives pour 2019, après avoir vu ses résultats bondir au premier semestre, portés par la hausse des livraisons d'avions de la famille A320 et par les progrès réalisés sur le programme A350.

"La performance financière du premier semestre reflète essentiellement la montée en cadence de la famille A320 et sa transition vers la version neo plus efficiente, ainsi que l'amélioration continue des performances financières de l'A350", a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. "Le second semestre 2019 reste un défi, en terme de livraisons et notamment en terme de flux de trésorerie disponible", a ajouté le dirigeant.

Au premier semestre, le résultat net du groupe aéronautique a bondi de 141% à 1,2 milliard d'euros.

Le résultat opérationnel (EBIT) a progressé de 87% à 2,1 milliards d'euros. Ce montant inclut un impact négatif de 208 millions d'euros lié à la suspension prolongée des licences d'exportation de matériels de défense à l'Arabie saoudite par le gouvernement allemand. Cet embargo a affecté Airbus au niveau d'un contrat portant sur la livraison de matériel de sécurité aux frontières en Arabie saoudite. Airbus a également passé une charge de 136 millions d'euros liée au coût du programme A380.

Mesure clé de la rentabilité du groupe, l'EBIT ajusté a bondi à 2,53 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 1,16 milliard d'euros un an plus tôt, grâce à la montée en cadence des livraisons et à l'effet prix de l'A320neo ainsi qu'à l'amélioration des performances financières de l'A350.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 24%, à 30,9 milliards d'euros.

La division d'aéronautique commerciale d'Airbus, qui représente plus des trois quarts de ses revenus, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 30% sur un an. A fin juin, le groupe avait enregistré 88 commandes nettes d'avions et 389 livraisons, contre 206 commandes nettes et 303 livraisons sur les trois premiers mois de 2018.

"Compte tenu des récents succès commerciaux des A321 ACF [Air Cabin Flex, ndlr] et XLR remportés au salon du Bourget, Airbus étudie différentes options pour augmenter la part de l'A321 dans la capacité de production actuelle de la famille A320", a souligné Airbus.

Le groupe européen a par ailleurs indiqué que son flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements clients s'était inscrit au premier semestre à -3,98 milliards d'euros, contre -3,97 milliards d'euros un an plus tôt, ce qui "reflète essentiellement l'augmentation du besoin en fond de roulement pour soutenir les livraisons au second semestre", a expliqué Airbus.

Airbus a confirmé viser pour 2019 des livraisons d'avions commerciaux comprises entre 880 et 890 unités, un résultat opérationnel ajusté en hausse d'environ 15% par rapport à 2018 et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements clients d'environ 4 milliards d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

