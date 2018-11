Commande saoudienne de dix A320neo pour 1,1 milliard de dollars

Paris (awp/afp) - La compagnie saoudienne Al-Qahtani Aviation a signé une commande ferme pour 10 avions de la famille A320neo, d'une valeur au prix catalogue de 1,1 milliard de dollars, a annoncé Airbus jeudi.

"Al-Qahtani Aviation a signé un accord pour l'achat de 10 A320neo", la version remotorisée du moyen-courrier vedette de l'avionneur européen, qui vont rejoindre la flotte de sa compagnie SaudiGulf Airlines, basée à Dammam dans l'est du royaume, a indiqué le constructeur dans un communiqué.

La compagnie SaudiGulf Airlines opère actuellement une flotte de six A320 depuis son hub de Dammam. Elle a débuté son activité en 2016 pour desservir le réseau interne du royaume avant de s'étendre à l'international, selon le texte.

Depuis octobre, elle dessert quatre destinations au Pakistan.

"La famille des A320neo représente une continuité naturelle de notre flotte actuelle d'A320 et va contribuer significativement à l'extension de notre réseau dans la région et au niveau international", a indiqué Samer Majali, président de SaudiGulf Airlines, cité dans le communiqué.

Il a précisé que cette commande serait complétée par 10 autres A320neo qui seront achetés en leasing.

La famille des A320neo (new engine option, NDLR) a enregistré plus de 6.200 commandes de la part de plus de 100 clients depuis son lancement en 2010, précise Airbus.

Des innovations technologiques permettent des gains de 15% de consommation de carburant et de 20% en 2020 ainsi que près de 50% de réduction des émissions sonores par rapport à la génération précédente, selon le constructeur.

L'A320neo est proposé soit avec une motorisation Pratt & Whitney soit avec un moteur Leap développé par Safran et General Electric au sein de leur coentreprise CFM International.

Les deux motoristes ont rencontré des difficultés de production qui ont ralenti les livraisons des A320neo.

afp/buc