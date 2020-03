Coronavirus : Airbus suspend sa production en France et en Espagne pour quatre jours

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéronautique européen Airbus a annoncé mardi la suspension pour quatre jours de la production sur ses sites en France et en Espagne, à la suite des mesures de confinement prises par les gouvernements français et espagnols.

Paris et Madrid ont décidé de restreindre drastiquement les déplacements de leurs citoyens sous peine de sanctions, des mesures adoptées pour limiter la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, Airbus a décidé de suspendre pour quatre jours la production et les activités d'assemblage sur ses sites espagnols et français.

"Cela laissera suffisamment de temps pour mettre en place des conditions de santé et de sécurité strictes en termes d'hygiène, de nettoyage et d'autodistance, tout en améliorant l'efficacité des opérations dans les nouvelles conditions de travail", a expliqué Airbus. Le groupe europen a également indiqué qu'il favoriserait au maximum le télétravail en Espagne et en France.

"Ces mesures seront mises en oeuvre localement en coordination avec les partenaires sociaux. Airbus collabore également avec ses clients et fournisseurs pour minimiser l'impact de cette décision sur leurs activités", a ajouté l'entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire