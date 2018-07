La valeur du jour à Paris AIRBUS : bien orienté dans le sillage de solides résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus (+4,39% à 109,50 euros) s’adjuge la première place du CAC 40, dans le sillage de ses solides résultats du deuxième trimestre 2018. Ainsi, le géant aéronautique a dégagé un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 1,148 milliard d'euros (+101%), ce qui se révèle supérieur au consensus réalisé pour Reuters par Inquiry Financial (1,011 milliard).Cette évolution reflète "la nette amélioration du programme A350 XWB, la transition et l'accélération des cadences de production de l'A320neo, et la solide exécution des programmes au sein d'Airbus Helicopters et d'Airbus Defence and Space", explique Airbus dans son communiqué.Le résultat net ressort à 213 millions sur le deuxième trimestre 2018, en recul de 69%, "essentiellement en raison d'effets de change défavorables et d'un taux d'imposition effectif supérieur", indique le groupe européen.Pour sa part, le chiffre d'affaires progresse de 8% à 14,851 milliards d'euros, pour un consensus de 14,551 milliards.Globalement, Jefferies a jugé ses résultats " plutôt bons ". De ce fait, l'analyste a renouvelé sa recommandation Acheter sur Airbus, assortie d'un objectif de cours de 110 euros.Par ailleurs, Airbus a confirmé ses perspectives 2018, notamment la livraison d'environ 800 avions commerciaux, exclusion faite de la famille A220."Les livraisons d'A320neo sont reparties à la hausse au cours du deuxième trimestre, mais atteindre notre objectif annuel reste un défi, a commenté Tom Enders, le Président exécutif (CEO) d'Airbus, notre priorité opérationnelle pour l'activité Avions commerciaux consiste clairement à continuer de sécuriser la montée en cadence de la production.""S'agissant de notre plus important programme militaire, l'A400M, nous enregistrons des progrès sur le plan opérationnel et capacitaire, ainsi que dans les négociations avec les gouvernements dans le cadre de l'amendement contractuel nécessaire", a ajouté Tom Enders.