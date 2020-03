La valeur du jour à Paris Covid-19 : AIRBUS retire ses prévisions 2020 et son dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après un début de séance difficile, Airbus limite désormais son repli à 0,28 % à 63,60 euros sur la place de Paris. Pour autant, la valeur chute toujours de 55% sur un mois. En raison de la visibilité limitée due à la crise du Covid-19, le géant aéronautique a annulé ses prévisions 2020. Jusque-là, le groupe comptait livrer environ 880 avions commerciaux et visait un Ebit ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros. Dans ce contexte agité, Airbus dit adopter une politique de bilan prudente visant à garantir sa flexibilité financière.Le groupe a ainsi obtenu une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros, retiré sa proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action (ce qui représente une valeur totale d'environ 1,4 milliard d'euros) et veut suspendre le financement volontaire des retraites complémentaires." Divers scénarios opérationnels, y compris des mesures visant à réduire les besoins de trésorerie, ont été identifiés et seront activés en fonction du développement de la pandémie ", ajoute Airbus.Grâce à ces décisions, l'entreprise dit disposer de liquidités suffisantes pour faire face aux besoins de trésorerie supplémentaires liés au Covid-19. Le montant des liquidités disponibles s'élève à présent à environ 30 milliards d'euros.Contrairement à son rival américain Boeing, Airbus n'a pas sollicité de soutien direct des gouvernements.Par ailleurs, Airbus prévoit une reprise partielle de sa production en France et en Espagne ce lundi. Airbus a effectué avec le soutien de ses partenaires sociaux d'importants travaux visant à garantir la santé et la sécurité de ses employés, tout en assurant la continuité de ses activités. La mise en place de ces mesures a requis l'interruption temporaire des activités de production et d'assemblage sur ses sites français et espagnols pendant quatre jours.Des mesures similaires sont appliquées à tous les autres sites du groupe dans le monde, sans interruption totale des activités. Pour toutes les autres activités hors production, Airbus continue dans la mesure du possible à soutenir mondialement le travail à distance.En février, la chaîne d'assemblage final de Tianjin (Chine) a repris ses activités après une fermeture provisoire liée à l'épidémie de coronavirus. Elle est désormais parfaitement opérationnelle.Vendredi, Jefferies avait relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur le titre Airbus, estimant que le géant aéronautique était capable de traverser la tempête que représente la pandémie de Covid-19. Toutefois, le broker avait abaissé son objectif de cours de 120 à 80 euros pour refléter les difficultés à venir.