Norwegian repousse des livraisons d'Airbus pour alléger ses dépenses

Oslo (awp/afp) - La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé mercredi un accord avec le constructeur européen Airbus pour différer la livraison d'appareils, un report qui lui permettra d'alléger de 570 millions de dollars ses dépenses en 2019 et 2020.

Cet accord porte sur "une partie des appareils en commande" et concerne un nombre non précisé d'A320 NEO et d'A321LR, a indiqué Norwegian dans un communiqué.

Le groupe, qui a levé 3 milliards de couronnes en début d'année via une émission de titres, connaît une situation financière tendue après deux années de pertes.

Les déboires du Boeing 737 MAX, cloués au sol après deux accidents mortels, ont compliqué l'équation pour la compagnie, qui possède 18 appareils de ce type.

"Le report devrait réduire les dépenses d'investissement de la compagnie à hauteur d'environ 570 millions de dollars au total en 2019 et 2020", a-t-elle précisé mercredi.

La compagnie, qui avait déjà annoncé en février un report de livraisons de 12 Boeing 737 MAX et de 4 Airbus A321LR, cherche aussi à céder une partie de sa flotte à un investisseur dans le cadre d'une coentreprise qui lui permettrait de dégager des liquidités.

Elle a également présenté en décembre un programme d'économies de 2 milliards de couronnes avec fermeture de bases et de liaisons aériennes à la clé.

