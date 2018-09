PRESSE: Airbus nommerait Guillaume Faury président exécutif en novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'aéronautique et de défense Airbus Group se préparerait à nommer plus tôt que prévu un successeur à Tom Enders, l'actuel président exécutif du groupe et aurait choisi Guillaume Faury, le président de sa division aéronautique commerciale, rapporte vendredi Reuters. Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole du groupe n'a pas souhaité commenté ces informations.

"La décision du conseil d'administration du groupe d'aérospatiale et de défense n'est plus qu'une question de semaines", indique Reuters qui ajoute que "la décision finale" pourrait survenir dès le 13 novembre prochain.

Le délai pour trouver un remplaçant à Tom Enders court jusqu'à avril 2019, date à laquelle le dirigeant quittera ses fonctions à la tête d'Airbus Group.

Guillaume Faury a souvent été cité comme le favori pour prendre la suit de Tom Enders. Il avait été nommé en décembre 2017 président de la division d'aéronautique commerciale, après avoir dirigé Airbus Helicopters, remplaçant ainsi Fabrice Brégier, qui a quitté le groupe en février dernier et vient de rejoindre la filiale française du groupe de logiciel américain Palantir.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Site Internet: http://www.

Agefi-Dow Jones The financial newswire