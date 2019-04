PRESSE: La "mégacommande" chinoise d'Airbus a été surestimée

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La commande de 300 avions Airbus annoncée le 25 mars à l'occasion de la visite du président chinois, Xi Jinping, à Paris, a été gonflée par des contrats déjà annoncés et par des intentions d'achat, selon Reuters.

Cette commande inclut notamment l'achat de 10 gros porteurs A350 XWB par la compagnie Sichuan Airlines lors du salon de Farnborough, en juillet dernier, a indiqué mardi l'agence, qui cite deux sources proches du dossier.

Par conséquent, le montant des contrats réellement nouveaux sera inférieur aux 35 milliards de dollars (31,24 milliards d'euros) calculés sur la base du prix catalogue de 300 appareils.

Airbus avait annoncé le 25 mars la signature avec la Chine d'un accord général portant sur l'acquisition de 300 avions, dont 290 appareils de la famille A320 et 10 A350. Cet accord fixe "le cadre de validation des commandes d'appareils par des compagnies chinoises, qu'il s'agisse de commandes existantes ou de commandes à venir" et "confirme la volonté du gouvernement chinois d'autoriser un certain nombre de commandes par les compagnies chinoises", avait précisé le groupe la semaine dernière.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Airbus a rappelé ces déclarations, sans faire de plus amples commentaires.

