Airbus : Commerzbank vise maintenant 128 euros

31/07/2018 | 09:49

Commerzbank a confirmé hier son conseil d'achat sur l'action de l'avionneur européen Airbus Group après de 'robustes' résultats trimestriels. L'objectif de cours des analystes a été ajusté à la hausse de 125 à 128 euros.



Les spécialistes relèvent qu'Airbus a fait mieux que prévu au 2e trimestre en termes de résultat d'exploitation (1,15 milliard, soit 16% de plus que les anticipations du consensus). Explication, selon Commerzbank : les économies d'échelle lors de la montée en cadence de l'A350.



Et ensuite ? Certes, les coûts liés à l'A220 (l'ex- CSeries racheté à Bombardier) grèvent les prévisions des analystes de 2018 à 2021, même si les coûts de ce programme ne devraient pas déraper. Et que les projections 2022 et 2023, elles, ont été relevées.



Quoi qu'il en soit, 'après avoir intégré les coûts de l'A220 et avoir légèrement ajusté nos anticipations quant aux autres programmes, nous prévoyons désormais une hausse moyenne annuelle de 17% du résultat d'exploitation (d'Airbus) entre 2018 et 2023', indique une note.





