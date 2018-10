Airbus : Credit suisse passe à l'achat

23/10/2018 | 10:30

Précédemment 'neutre' sur le titre de l'avionneur européen Airbus Group, Credit suisse est passé à l'achat ('surperformance') ce matin, tout en relevant son objectif de cours de 110 à 120 euros. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 25%.



Selon les spécialistes, la volatilité récente du titre 'crée une opportunité d'achat sur Airbus'. En effet, on sait désormais que Guillaume Faury succèdera à Tom Enders à la tête du groupe en avril prochain, ce qui réduit mécaniquement les incertitudes.



Mais quid de l'allocation du capital ? Des bonnes nouvelles ne sont pas à exclure. Credit suisse calcule que la nouvelle direction d'Airbus pourrait augmenter les investissements, par exemple afin d'automatiser davantage les chaînes de montage de l'A320. Mais même dans ce cas, plus de dix milliards d'euros resteraient disponibles pour des retours aux actionnaires entre 2019 et 2022, 'en plus d'un dividende à ses niveaux actuels'.









