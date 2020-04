Nostromo11 - autre extrait, hallucinant :



"La formation des pilotes remise en cause

...Reste encore la question de la formation des pilotes. Car au-delà des problèmes techniques, les régulateurs entendent revoir l’entraînement des pilotes en cas de défaillance. « Arrêtons de voler sur iPad ! » s’est énervé Mary Schiavo, ancienne inspectrice générale du département américain des transports, dans les colonnes du Financial Times.





Les équipements du Boeing 737 Max en accusation

Les pilotes de 737 MAX sont formés sur ordinateur avec des logiciels, car il existe peu de simulateurs complets du modèle. Boeing a reconnu que les anciens logiciels n’étaient pas suffisants pour recréer certaines conditions de vol et a présenté mi-mai une version corrigée qui tient compte des éléments connus sur les crashs.



....Des échanges d’e-mails ont révélé qu’un pilote d’Ethiopian Airlines avait demandé des heures d’entraînement supplémentaires pour le 737 MAX, quelques jours à peine après le premier crash et des semaines avant celui de la compagnie éthiopienne."



Quand on en vient à faire des économies même sur la formation des pilotes, ça doit interpeller. Chez Boeing la sécurité est accessoire puisqu'en option sur les 737Max.

Non non ce n'est pas une blague.