Airesis S A : Changement dans la structure de l'actionnariat Airesis

Communiqué de presseMontreux, le 9 août 2018

CHANGE AT AIRESIS' SHAREHOLDER STRUCTURE

Airesis SA (AIRE :SIX) has been informed concerning a change in the number of shares owned by IFM Independent Fund Management AG as trustee of Power Play Fund. As of August 8th, 2018, IFM AG reported a holding of 6 384 885 shares in Airesis SA or 10.29% of issued shares (62 022 251).

Pursuant to Art. 120 FMIA, anyone holding Airesis SA shares must notify Airesis SA and the SIX Swiss Exchange if the holding reaches, falls below or exceeds 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 or 66⅔ of voting rights.

CHANGEMENT DANS LA STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT D'AIRESIS

Airesis SA (AIRE :SIX) a été informée d'une modification du nombre d'actions détenues par IFM Independent Fund Management AG en qualité de fiduciaire de Power Play Fund. Le 8 août 2018, IFM AG a déclaré détenir 6 384 885 actions Airesis SA ou 10,29% des actions émises (62 022 251).

Conformément à l'Art. 120 ss LIMF, quiconque acquiert ou aliène des actions Airesis SA doit en informer Airesis SA et SIX Swiss Exchange si la participation atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote.

