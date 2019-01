Airesis S A : Roadshow 2018

Communiqué de presse / press release

Montreux, le 11 janvier 2019

Roadshow

Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochain Roadshow aura lieu le jeudi 7 février 2019, de 10:30 à 12:00 heures, au Zunfthaus zur Waag à Zürich.

Au cours de cet événement, nous exposerons l'évolution de la marche des affaires. Une attention toute particulière sera portée sur Le Coq Sportif, investissement le plus important et moteur de la croissance d'Airesis.

À l'issue de la présentation, un apéritif sera servi durant lequel vous aurez l'opportunité d'échanger avec Marc-Henri Beausire, CEO d'Airesis et du Coq Sportif.

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation par e---mail:info@airesis.com

Cordialement,

Airesis est une société d'investissements basée à Montreux dont les actions sont cotées à la bourse suisse (SIX: AIRE). Elle participe activement à la gestion de ses participations tout en respectant le caractère propre de chacune d'elles. Airesis détient Le Coq Sportif (79%) et Movement Group (92%).

_______________________________________________________________________________________________

Roadshow

We are pleased to inform you that our next Roadshow will take place on Thursday February 7th, 2019 from 10:30 to 12:00 at the Zunfthaus zur Waag in Zürich.

During this event, we will provide a business update with an emphasis on Le Coq Sportif, most important investment and growth driver of Airesis.

At the end of the presentation, an appetizer will be served during which you will have the opportunity to discuss with Marc-Henri Beausire, CEO of Airesis and Le Coq Sportif.

Please confirm your participation by e---mail:

info@airesis.com

Yours Sincerely,

Airesis is an investment company based in Montreux, Switzerland, whose shares are listed on the Swiss Exchange (SIX :AIRE). The company takes an active approach in the management of its participation while respecting the individual character of each one. Airesis holds a stake in Le Coq Sportif (79%) and Movement Group (92%).

Contact: Relations investisseurs, M. Marc-Henri Beausire - Airesis SA,Chemin du Pierrier 1 - CH---1815

Clarens

T +41 (0) 21 989 82 50, F +41 (0) 21 989 82 59-investors.relations@airesis.com-www.airesis.com