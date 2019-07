Airesis annonce une hausse des ventes du Coq Sportif au 1er semestre

Zurich (awp) - Le Coq Sportif, en main depuis 2005 de la société de participations vaudoise Airesis, confirme son redressement. La marque de sport française a réalisé son meilleur chiffre d'affaires semestriel (58,5 millions d'euros entre janvier et juin) et dégagé à nouveau un bénéfice net.

Airesis, qui détient 82% de la marque hexagonale, annonce lundi une augmentation de trois points de pourcentage à 51% de la marge brute et une hausse de 1,4% des ventes pour les six premiers mois, selon des indications préliminaires.

Une fois les chiffres affinés, le bénéfice net du Coq Sportif devrait se situer dans les eaux de celui du 1er semestre 2018, soit 500'000 euros, a précisé à AWP le responsable "reporting" d'Airesis Kenny Jonas.

Les résultats semestriels détaillés d'Airesis, qui possède également 92% de la marque de skis Movement, seront publiés le 20 septembre. Sur les six premiers mois 2018, Airesis avait subi une perte nette de 1,6 million de francs suisses.

La société dévoile de plus en plus des résultats préliminaires, comme ce lundi, par souci de transparence vis-à-vis de ses investisseurs, a précisé M. Jonas.

Le groupe montreusien anticipe pour l'ensemble de l'exercice une croissance "significative" des recettes du Coq Sportif, assortie d'une poursuite du rétablissement de la rentabilité.

Airesis est une société de participations qui a la particularité de s'impliquer beaucoup dans la gestion opérationnelle des entités qu'elle possède. L'accent mis sur le "Made in France" et le "Made in "Portugal", pour le textile et les chaussures, offre une proximité qui permet de réagir rapidement aux demandes des magasins, relève le communiqué.

"Un effort sera fait aussi pour élargir la gamme de vêtements pour femmes", a précisé M. Jonas. Au final, Le Coq Sportif s'attend à "une forte croissance de ses revenus au second semestre et au-delà". La Coupe du monde de rugby cet automne au Japon devrait stimuler les vente, après le partenariat (équipement maillots pour l'équipe de France notamment) conclu avec la Fédération française de rugby.

Airesis s'attend pour Le Coq Sportif à un chiffre d'affaires d'"au moins" 135 millions d'euros pour 2019 et à une marge opérationnelle (Ebitda) de 4% ou plus.

