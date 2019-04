Airesis réduit sa perte en 2018, Le Coq Sportif bénéficiaire

Zurich (awp) - La société d'investissement vaudoise Airesis annonce vendredi un bénéfice net 2018 d'un million de francs suisses pour Le Coq Sportif, la marque de vêtements sportifs qu'elle détient majoritairement, en hausse de près d'un tiers. A l'échelle du groupe, Airesis a toutefois subi une perte de 800'000 francs suisses, contre un débours de 2,8 millions en 2017.

Le chiffre d'affaires du groupe - dont Le Coq Sportif est la principale participation - a bondi de 9% à 152,9 millions de francs suisses.

Airesis se félicite d'avoir augmenté "de façon substantielle" la marge brute du Coq Sportif, à 50%, et de la marque de ski suisses Movement, à 56%, contre respectivement 45% et 48% douze mois plus tôt et un peu mieux qu'annoncé en février dernier.

Le Coq Sportif est rentable pour la deuxième année de suite, après avoir dégagé un bénéfice de 700'000 francs suisses en 2017.

"L'accroissement des marges justifie à lui seul le modèle d'affaires et démontre l'efficacité de la stratégie adoptée", se félicite dans le communiqué Marc-Henri Beausire, directeur général d'Airesis et du Coq Sportif.

Le mouvement social des "gilets jaunes" lancé en France en fin d'année dernière a eu cependant un impact négatif sur les ventes de la marque, estimées entre 3 et 4 millions francs suisses, comme annoncé il y a deux mois.

En février, Airesis avait annoncé que la performance positive devrait se poursuivre en 2019.

op/fr