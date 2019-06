Airopack: nouveau prolongement du sursis concordataire

Zurich (awp) - La justice zougoise a une nouvelle fois accordé une prolongation du sursis concordataire d'Airopack. Le spécialiste des aérosols va bénéficier de cette mesure jusqu'au 14 octobre, mais le délai peut être étendu.

L'administrateur définitif a également été nommé en la personne de Daniel Hunkeler, de la société Baur Hürlimann, a précisé l'entreprise de Baar dans un communiqué.

En avril, Airopack avait déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de deux mois pour trouver une issue à ses problèmes de financement. En février, le groupe avait annoncé l'échec de sa tentative de refinancement complet de sa dette et un défaut sur certains emprunts de sa ligne de crédit principale.

Airopack et ses principaux créanciers ont toutefois trouvé un accord ouvrant la possibilité d'un prêt de 15 millions d'euros immédiatement disponible pour les filiales opérationnelles et de 10 millions supplémentaires dans un futur proche. Ces liquidités doivent permettre de couvrir les besoins à court et moyen terme, avait alors précisé l'entreprise.

al/vj