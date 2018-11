Airopack: projet de profonde recapitalisation et départ du CEO

Zurich (awp) - Cotée sur SIX, Airopack Technology Group veut assainir son bilan via une augmentation de capital et d'autres mesures. Par ailleurs, son directeur général Quint Kelders prend la porte.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la société se propose de lever environ 117 millions d'euros brut par le biais d'une offre de droits de souscription à ses actionnaires. L'actionnaire de référence Apollo Funds a fait savoir qu'il exercerait entièrement ses droits de souscription. Les nouvelles actions qui ne seront pas souscrites par les autres actionnaires seront reprises par Apollo.

Entretemps, Apollo va fournir un crédit pont de 25 millions d'euros à Airopack, jusqu'à ce que le refinancement soit finalisé. Le remboursement du crédit sera prélevé sur les recettes de l'augmentation de capital. Au total, les mesures prévues doivent permettre de réduire l'endettement à 51 millions, contre 127 millions actuellement. La duration de l'endettement sera prolongée jusqu'en 2022.

Cofondateur de la société, le CEO et gros actionnaire Quint Kelders va céder son mandat. Il conservera cependant son poste d'administrateur et sera à disposition de la société comme conseiller stratégique. Le successeur de M. Kelders a déjà été identifié et il entrera en fonction au 1er trimestre 2019, a précisé Airopack. D'ici là, le président du conseil d'administration Antoine Kohler assumera la fonction de CEO à titre intérimaire.

Une fois recapitalisée, la société disposera d'une plus grande souplesse et son bilan assaini offrira la marge de manoeuvre opérationnelle nécessaire pour atteindre une production de 300 millions de dispenseurs par les installations existantes d'ici 2020.

uh/rp