Airopack révise résultats et objectifs à la baisse

Zurich (awp) - Le producteur de récipients sous pression Airopack a revu à la baisse ses résultats déjà publiés du premier semestre mais également les projections pour l'ensemble de 2018.

Le groupe zougois prévient dans la foulée que l'équilibre opérationnel (Ebitda) ne devrait pas être atteint avant le premier semestre 2020. Ces annonces interviennent dans le cadre d'une révision menée par la nouvelle direction qui a mandaté PWC pour contrôler les comptes et anciennes pratiques comptables, précise jeudi un communiqué.

Les recettes du premier semestre doivent être réduites de 4 à 5 millions. L'entreprise avait annoncé des ventes de 14,8 millions d'euros en hausse de 25% pour cette période.

Le conseil d'administration et la direction considèrent que le future d'Airopack dépend d'un refinancement compréhensible et d'une recapitalisation qui pourraient renflouer les caisses de l'entreprise pour diminuer l'endettement et fournir les liquidités nécessaires pour redynamiser les affaires.

Après la démission des membres de l'organe de surveillance annoncée mardi, une assemblée générale sera bientôt convoquée pour remplacer les partants.

L'annonce en fin d'année dernière d'un vaste plan de recapitalisation avait précédé l'annonce des démissions successives du patron Quint Kelders, qui avait aussi remis son mandat d'administrateur, ainsi que du directeur financier Liebwin van Lil.

Le producteur de bombes aérosols a nommé Jean-Baptiste Lucas au poste de directeur général à compter du 28 janvier. Il prendra la succession d'Antoine Kohler, qui assure depuis début décembre l'intérim parallèlement à ses fonctions de président du conseil d'administration.

Au premier semestre, la perte nette s'est inscrite à 23,5 millions d'euros, contre 19,5 millions un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est également resté dans les chiffres rouges à 11,2 millions, contre 10,4 millions auparavant.

La société a produit 22 millions d'aérosols, soit une progression de 21% sur un an. Les charges ont de leur côté bondi de 16,8% à 26,0 millions d'euros.

