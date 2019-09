Données financières (NOK) CA 2019 30 273 M EBIT 2019 13 932 M Résultat net 2019 2 962 M Dette 2019 28 474 M Rendement 2019 7,53% PER 2019 29,0x PER 2020 15,7x VE / CA2019 3,79x VE / CA2020 2,72x Capitalisation 86 334 M Graphique AKER BP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AKER BP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 321,57 NOK Dernier Cours de Cloture 240,00 NOK Ecart / Objectif Haut 59,6% Ecart / Objectif Moyen 34,0% Ecart / Objectif Bas -4,17% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Karl Johnny Hersvik Chief Executive Officer Øyvind Eriksen Chairman Kjetel Digre Senior Vice President-Operations David Torvik Tønne Chief Financial Officer Bernard Looney Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AKER BP 6.74% 9 552 CNOOC LTD -3.45% 66 865 CONOCOPHILLIPS -14.51% 59 171 EOG RESOURCES INC. -13.35% 43 858 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION -30.47% 38 981 CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD -5.37% 28 073