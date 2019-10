AKKA Technologies SE : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 24/10/2019 | 09:02 achat En cours

Cours d'entrée : 57.7€ | Objectif : 62€ | Stop : 54.8€ | Potentiel : 7.45% AKKA Technologies SE revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 62 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 55.2 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 54.9 EUR.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.77 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 55.2 EUR.

Points faibles Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AKKA TECHNOLOGIES SE 30.77% 1 263 CINTAS CORPORATION 59.61% 27 544 TELEPERFORMANCE 44.84% 13 064 EDENRED 36.53% 11 709 BUREAU VERITAS SA 22.62% 10 850 RENTOKIL INITIAL 29.89% 10 631 INTERTEK GROUP PLC 3.56% 10 412 LG CORP --.--% 10 241 UNITED RENTALS 30.37% 9 951 GENPACT LIMITED 40.16% 7 207 WENDEL 17.19% 6 110

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 1 829 M EBIT 2019 144 M Résultat net 2019 76,3 M Dette 2019 277 M Rendement 2019 1,68% PER 2019 15,2x PER 2020 11,8x VE / CA2019 0,77x VE / CA2020 0,70x Capitalisation 1 135 M Prochain événement sur AKKA TECHNOLOGIES SE 12/11/19 Q3 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 69,21 € Dernier Cours de Cloture 57,80 € Ecart / Objectif Haut 34,9% Ecart / Objectif Moyen 19,7% Ecart / Objectif Bas 5,54% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Maurice Ricci Chairman & Group Chief Executive Officer Nicolas Valtille Chief Financial Officer, Director & Group MD Nathalie Buhnemann Group Finance Director Alain Tisserand Independent Director Jean-Franck Ricci Director, Group CEO-Sales & Development