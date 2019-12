AKKA Technologies SE : Bon timing pour revenir à l'achat 03/12/2019 | 09:38 achat En cours

Cours d'entrée : 57€ | Objectif : 61.5€ | Stop : 54.8€ | Potentiel : 7.89% La phase de repli observée dernièrement a ramené le titre AKKA Technologies SE à proximité du support moyen terme des 54.9 EUR. Le timing apparaît intéressant pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 61.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 54.9 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.76 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AKKA TECHNOLOGIES SE 24.66% 1 224 CINTAS CORPORATION 53.02% 26 485 TELEPERFORMANCE 51.00% 13 690 EDENRED 38.84% 12 026 BUREAU VERITAS SA 31.44% 11 586 UNITED RENTALS 49.27% 11 438 INTERTEK GROUP PLC 14.33% 11 422 LG CORP --.--% 10 491 RENTOKIL INITIAL 30.49% 10 477 GENPACT LIMITED 50.80% 7 583 WENDEL 15.57% 5 929

Données financières (EUR) CA 2019 1 828 M EBIT 2019 144 M Résultat net 2019 76,7 M Dette 2019 278 M Rendement 2019 1,75% PER 2019 14,7x PER 2020 11,5x VE / CA2019 0,76x VE / CA2020 0,69x Capitalisation 1 119 M Prochain événement sur AKKA TECHNOLOGIES SE 06/02/20 Année 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 69,06 € Dernier Cours de Cloture 55,90 € Ecart / Objectif Haut 39,5% Ecart / Objectif Moyen 23,5% Ecart / Objectif Bas 9,12% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Maurice Ricci Chairman & Group Chief Executive Officer Nicolas Valtille Chief Financial Officer, Director & Group MD Nathalie Buhnemann Group Finance Director Alain Tisserand Independent Director Jean-Franck Ricci Director, Group CEO-Sales & Development