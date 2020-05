Akka : Invest Securities abaisse son objectif de cours

07/05/2020 | 09:55

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Akka, Invest Securities ajuste son objectif de cours de 29 à 26 euros, notant que le groupe a subi dès le premier trimestre 2020 un fort impact de la crise sanitaire, en particulier dans l'automobile.



'Pour le deuxième trimestre, le recul devrait atteindre -21% à -31% en données comparables avec la dégradation de la situation dans l'aéronautique', prévient l'analyste, après un recul organique de 9,2% au premier trimestre.



Jugeant que les covenants à fin 2020 sont à risque, le bureau d'études estime qu'il 'semble impossible de revenir sur le titre avant d'avoir plus de visibilité sur la situation financière du groupe, malgré une valorisation faible'.



