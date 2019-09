Akka : Invest Securities reste à 'vente', abaisse sa cible

12/09/2019 | 09:41

Invest Securities reste à 'vente' sur Akka Technologies avec un objectif de cours réduit de 57 à 53 euros, jugeant que 'si le groupe a réitéré ses guidances, il n'a pas le droit à l'erreur sur les prochains trimestres' et que 'le risk-reward reste défavorable'.



'Si le groupe était parvenu à rassurer le marché en fin de semaine dernière en publiant son EBITA semestriel et confirmant le maintien de ses guidances 2019, les résultats détaillés nous laissent un goût plus mitigé', explique l'analyste.



'Les perspectives de la société doivent être réévaluées en prenant en compte la restructuration de l'Allemagne et le ralentissement de l'International', poursuit-il, révisant en baisse ses estimations de BNA 2019-21 de -11,6%/-8,0%/-4,9%.



