Akka : Portzamparc revient à l'achat

11/09/2019 | 09:18

Salut 'des résultats (semestriels) décidément solides' de la part de la société de conseil en ingénierie Akka Technologies, Portzamparc a relevé de ''renforcer' à l'achat son conseil sur le dossier. L'objectif de cours demeure fixé à 75,5 euros.



'Ces chiffres confirment la qualité de la publication de résultats semestriels d'Akka et la stratégie du groupe qui donne la priorité à l'amélioration de la rentabilité tout en générant une croissance satisfaisante. Cette publication et la confiance réitérée par le management sur l'atteinte des objectifs annuels limitent selon nous le risque de déception sur l'année', commente le bureau d'études.





