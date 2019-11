Akka : 'surpris', Invest Securities reste neutre

28/11/2019 | 10:25

Invest Securities, le bureau d'études parisien, reste neutre sur le dossier Akka Technologies, pénalisé hier en Bourse (- 6,2%) par l'annonce d'une opération de financement. Sa cible est écrêtée de 57 à 56 euros.



Hier en effet, le groupe de R&D externalisée a placé, sans droit préférentiel de souscription, 175 millions d'euros d'obligations convertibles, ce qui comprend l'exercice intégral de l'option d'extension de 25 millions d'euros.



'Nous sommes surpris du recours à ce type de financement, qui est plus cher (3,5% de coupon) que le coût actuel de la dette du groupe sans avantage évident à nos yeux, sauf en termes d'affichage', commentent les spécialistes.





