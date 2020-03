AKKA : "70 à 80% des coûts salariaux seront couverts par les mesures annoncées par les gouvernements"

En 2019, vous avez réalisé 64% de vos revenus dans les domaines de l'Aéronautique (31%) et de l'Automobile (34%). Quel est le plan d'AKKA pour faire face aux défis que pose le Covid-19 à court terme. Et ensuite ?

La santé de nos collaborateurs est notre première priorité. La seconde est la production. Chez AKKA, 50% de l'activité se fait via nos centres d'excellence. Nous avons mis en place du télétravail et nous avons amélioré notre courbe de progression grâce à notre expérience en Chine et en Italie. Nous pouvons aussi moduler la sous-traitance, qui représente 10% de nos effectifs. A ce stade, nous estimons que 70 à 80% des coûts salariaux seront couverts par les mesures annoncées par les gouvernements. S'il n'y a pas d'autre choix, nous aurons recours au chômage technique.

Comment l'intégration de Data Respons dans le groupe va-t-elle modifier l'offre d'AKKA ?

Actuellement, Akka réalise 60% de ses 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le digital et l’informatique embarquée. Data Respons a transformé son activité au cours des cinq dernières années et réalise désormais 90% de ses revenus dans le digital, les logiciels et l'internet des objets. Cela a été rendu possible par la réorientation des compétences des ingénieurs, grâce à un gros effort de formation. L'offre de Data Respons est calibrée pour améliorer les revenus et les marges des clients, par exemple dans la gestion de flottes de véhicules ou la maintenance prédictive.

Les synergies commerciales sont évidentes, mais Data Respons va aussi aider AKKA à finaliser sa transformation vers le digital et ce type d’activité. L’objectif est à terme de générer les mêmes croissances et marges pour l’ensemble des activités digitales d’AKKA alliées à Data Respons que celles d'AKKA.

Compte tenu des éléments actuellement en votre possession, vos objectifs 2022 ne devraient-ils pas être décalés ?

L’année 2019 a été une bonne année en terme financier mais également dans la construction du groupe avec le succès de l’intégration de PDS Tech et l’acquisition de Data Respons. Dans la lignée de nos objectifs court et moyen termes. Il est encore trop tôt pour se faire une idée de l’impact de la crise actuelle. Cela dépendra de sa durée, de son ampleur et de la rapidité de la reprise.