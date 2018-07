AKKA : Invest Securities n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities n'est plus à l'Achat et affiche une recommandation Neutre sur Akka après l'annonce des revenus du deuxième trimestre. Le bureau d'études estime que la hausse de 5,1% du titre hier a consommé ce qui restait de potentiel de revalorisation du titre. " Le scénario attendu implique une forte progression des marges et une exécution parfaite et les possibilités de surprendre positivement se réduisent ", précise-t-il.De plus, la demande en provenance du secteur auto (50% des revenus d'Akka avant PDS Tech) a confirmé son ralentissement et pourrait continuer à se dégrader, notamment chez les constructeurs allemands.