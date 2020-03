AKKA : RÉSULTATS 2019

UNE ANNÉE RÉUSSIE AVEC DES FONDAMENTAUX SOLIDES

Regulatory News:

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537):

PERFORMANCE FINANCIÈRE CA en croissance de 19,7% à 1,8 Md€ Marge opérationnelle d’activité de 8% FCF on 5,5% du chiffre d’affaires PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE Amérique du Nord - Réussite de l'intégration de PDS Tech Digital - Acquisition de Data Respons – Création d’une plateforme digitale d’un demi-milliard d’Euros

Mauro Ricci, Chairman and CEO d’AKKA, déclare :

« AKKA a réalisé de solides performances en 2019 tout en construisant le futur. Le groupe a atteint son objectif de marge opérationnelle en dépit du ralentissement intervenu au T4. L'intégration de PDS Tech aux États-Unis et la constitution d'une plateforme digitale d'un demi-milliard d'euros via l'acquisition de Data Respons positionnent idéalement AKKA pour capter la forte croissance attendue du marché ».

RÉSULTATS 2019

En millions d’euros 2019 2018 Variation % Chiffre d’affaires consolidé 1 801,5 1 505,3 +19,7% Résultat opérationnel courant 143,7 118,1 +21,7% En % du CA 8,0% 7,8% BPA en € 3,64 2,55 +42,7%

CHIFFRES CLÉS 2019

Croissance du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires s’élève à 1 801,5 millions d'euros en 2019 en progression pro forma de 6,3%. Cette croissance s’élève à 5,8% en France et International. En Allemagne, AKKA continue de surperformer son marché domestique avec une hausse de 1,6%. L'Amérique du Nord enregistre une croissance de 17,6%. La croissance consolidée s'élève à 19,7%.

Le ralentissement du quatrième trimestre a été plus fort que prévu. Il s’explique par une transition vers l’électrique plus lente qu’anticipé chez certains clients clé du secteur automobile, l'impact du programme B737 Max sur les fournisseurs du secteur aéronautique et par des causes internes. AKKA a pris en interne les mesures appropriées pour revenir à des niveaux de croissance supérieurs à ceux du marché.

La marge opérationnelle des activités ordinaires s'élève à 8%, en ligne avec l’objectif du Groupe. Les marges des 4 BU – France, Allemagne, International et North America – ont progressé. Hors PDS Tech, la marge opérationnelle progresse de 70 points de base à 8,7%.

Compte de résultat simplifié – En millions d’euros 2019 2018 Variation % Chiffre d’affaires 1 801,5 1 505,3 +19,7% Résultat opérationnel des activités ordinaires 143,7 118,1 Revenus et charges non courants -18,7 -18,2 Stock-options et actions gratuites -3,8 -9,8 Résultat opérationnel 121,2 90,1 +34,6% En % du CA 6,7% 6,0% +70bp Résultat net 73,3 53,1 +38,1% En % du CA 4,1% 3,5% +60bp BPA en € 3,64 2,55 +42,7%

Le résultat opérationnel a bondi de 34,6% à 121,2M€ et représente 6,7% du chiffre d’affaires. Il bénéficie de l'augmentation du résultat opérationnel des activités ordinaires, de la stabilité des charges non courantes et de de la baisse des coûts de stock-options et actions gratuites.

Les coûts non récurrents de 18,7M€ sont liés à l'intégration de PDS Tech, au lancement du "Strategic Customers Departement" et à la finalisation de l'organisation de la BU Allemande. Le coût des stock-options et actions gratuites s’élève à 3,8M€, principalement attribué au premier semestre.

Le bénéfice net du groupe a augmenté de 38% pour atteindre 73,3 M€ grâce à la stabilité des coûts financiers et malgré la croissance du taux d’impôts.

Forte génération de trésorerie

Les cash-flows opérationnels bénéficient de la croissance de la marge opérationnelle et de la diminution du délai moyen de recouvrement des créances (DSO). Le Free cash flow atteint 99 M€ et représente 5,5 % du chiffre d'affaires du Groupe, dépassant ainsi l'objectif de 5%.

La structure bilantielle d'AKKA est solide. La dette nette s'élève à 73 M€ au 31 décembre 2019. Elle bénéficie de la forte génération de Free cash flow et de l’émission d’obligations convertibles hybrides de 175 millions d'euros (ODIRNANE) réalisée en décembre. Le gearing du Groupe ressort à 15% avec des fonds propres de 478 M€. Le levier financier de 0,43x est très confortable au regard du covenant bancaire de 4x. La trésorerie brute s’élève à 469,2 M€ au 31 décembre 2019. En incluant le RCF & NEU CP non utilisés, la capacité d’autofinancement du Groupe est supérieure à 1.3 milliard.

RÉSULTATS PAR RÉGION

Au cours de l'exercice 2019, la BU France a enregistré une croissance de 5,8% de son chiffre d'affaires à 661,4 M€. Sa marge opérationnelle des activités ordinaires a augmenté de 70 points de base à 11,2% en incluant le CIR.

La BU Allemagne a enregistré une croissance organique de 1,6% en 2019 pour un chiffre d’affaires de 519,3M€. Sa marge d'exploitation a augmenté de 20 points de base à 9,2%. La création d'une plateforme digitale commune avec Data Respons permettra à la BU de bénéficier du lancement des nouveaux programmes digitaux des OEM au S2 2020. Les résultats

Les performances de PDS Tech sont à la hauteur des espérances et des synergies stratégiques attendues. Le chiffre d'affaires proforma d'AKKA North America (incluant PDS Tech) a crû de 17,6% à 305M€ en 2019. La rentabilité a progressé de 2,5% en 2018 à 4,3% en 2019.

Le chiffre d'affaires de la BU Internationale progresse de 5,8% pour atteindre 315,9M€ en 2019. La Belgique, l'Espagne et l'Italie réalisent de bonnes performances. Les difficultés à court terme en Suisse et dans le secteur de l'énergie ont pesé sur la croissance de l’exercice. La BU a enregistré une marge de 11,6% contre 10,5% en 2018.

ACQUISITION DE DATA RESPONS

Le 9 mars 2020, AKKA a lancé une offre obligatoire sur les actions restantes de Data Respons. À ce jour, AKKA détient plus de 90 % du capital de Data Respons. AKKA prévoit de retirer Data Respons de la cote de la bourse d'Oslo.

Dans un monde dominé par les datas, l'acquisition de Data Respons change la donne et créera le plus grand centre de solutions digitales d'Europe. AKKA disposera ainsi du portefeuille de solutions digitales le plus complet d'Europe pour capter la demande croissante de ses clients dans le secteur de la mobilité.

PERSPECTIVES

Les perspectives de la première partie de l'année restent compliquées. Le premier semestre devrait être marqué par la prudence des principaux clients du secteur automobile et des fournisseurs du B737Max. L'impact de la crise du coronavirus devrait avoir des répercussions sur l'entreprise. AKKA suit attentivement l'évolution de la situation afin de la gérer au mieux.

L'incertitude entourant l'environnement macroéconomique à la suite de l'épidémie de COVID-19 ne permet pas au Groupe de publier des perspectives pour 2020 à ce stade. Le Groupe communiquera des objectifs lorsque l'environnement économique présentera une meilleure visibilité.

RAPPORT DES AUDITEURS

Le commissaire aux comptes, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, a confirmé que l'audit, qui est achevé pour l'essentiel, n'a pas révélé à ce jour d'inexactitude significative dans les projets de comptes consolidés, et que les données comptables présentées dans ce communiqué de presse sont cohérentes, dans tous leurs aspects significatifs, avec les projets de comptes dont elles sont issues.

Prochains évènements :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre de 2020 : Mercredi 6 mai 2020

Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre de 2020 : Lundi 27 juillet 2020

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise fera foi.

À propos d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. Accélérateur d'innovation pour ses clients, AKKA soutient les principaux acteurs industriels des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du ferroviaire, des télécommunications et des life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits grâce à des technologies digitales de pointe (AI, ADAS, IoT/IIOT, Big Data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée. Porté par ses 21 000 collaborateurs passionnés de technologie, et une plateforme digitale d'un demi-milliard d'euros, AKKA se consacre à faire avancer l'avenir de l'industrie et à soutenir la transition digitale de ses clients. Le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur : twitter.com/AKKA_Tech

GLOSSAIRE*:

Coûts non récurrents :

Dépenses et revenus liées aux acquisitions, cessions, réorganisations, litiges, transformations et autres coûts de même nature

Croissance économique :

Croissance à périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrables constants

Croissance organique :

Croissance à périmètre et taux de change constants

Croissance pro-forma :

Croissance basée sur des chiffres pro forma

Dette nette :

Dette financière (hors passifs liés aux locations selon la norme IFRS 16) diminuée des liquidités et équivalents de liquidités

EBITDA :

Résultat opérationnel d’activité calculé, selon la norme IFRS 16

Free cash flow:

Le flux net de trésorerie des activités d'exploitation diminué des immobilisations, augmenté de cessions d'actifs immobilisés et hors loyers IFRS 16

Gearing:

Dette nette divisée par les capitaux propres

Marge opérationnelle courant des activités ordinaires :

Taux de marge opérationnel courante par rapport au chiffre d’affaires

Résultat opérationnel provenant des activités ordinaires :

Résultat opérationnel calculé avant les dépenses liées aux options d'achat d'actions et aux actions gratuites et avant les coûts non récurrents,

* Sauf définition dans cette section, les agrégats financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont directement dérivés des états financiers consolidés du groupe

ANNEXES

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

Chiffre d’affaires (En millions d’euros) T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 2019 France 169,1 161,7 163,3 167,2 661,4 Variation% 5,4% 11,0% 7,0% 0,3% 5,8% Croissance organique 5,4% 11,0% 7,0% 0,3% 5,8% Croissance pro-forma 5,4% 11,0% 7,0% 0,3% 5,8% Croissance économique 7,1% 11,0% 5,4% 1,9% 6,2% Allemagne 126,2 129,2 123,5 140,4 519,3 Variation% 6,4% -3,1% 2,4% 1,5% 1,6% Croissance organique 6,4% -3,1% 2,4% 1,5% 1,6% Croissance pro-forma 6,4% -3,1% 2,4% 1,5% 1,6% Croissance économique 6,4% -1,6% 1,0% 0,0% 1,3% North America 75,6 76,8 78,4 74,2 305,0 Variation% 1 433,1% 1 392,7% 1 186,6% 36,4% 332,3% Croissance organique 35,9% 60,1% 35,1% -1,2% 9,2% Croissance pro-forma 32,2% 20,5% 16,8% 4,2% 17,6% Croissance économique 35,7% 60,3% 34,8% -1,5% 9,1% International 75,4 77,4 75,9 87,2 315,9 Variation% 7,7% 4,9% 7,8% 3,6% 5,8% Croissance organique 7,3% 4,4% 6,9% 2,1% 5,0% Croissance pro-forma 7,7% 4,9% 7,8% 3,6% 5,8% Croissance économique 7,3% 4,4% 4,4% 1,7% 4,3% Total Groupe 446,3 445,2 441,1 469,0 1 801,5 Variation% 26,1% 24,4% 26,1% 5,7% 19,7% Croissance organique 6,6% 5,1% 5,9% 0,8% 4,4% Croissance pro-forma 9,9% 6,9% 7,4% 1,8% 6,3% Croissance économique 7,3% 4,8% 5,0% 1,3% 4,4%

MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ PAR BU

En millions d’euros 2019 2018 Variation % France 56,3 50,8 +10,8% % du CA 8,5% 8,1% +40bp Allemagne 47,8 45,9 +4,1% % du CA 9,2% 9,0% +20bp North America 13,2 1,8 +633,3% % du CA 4,3% 2,5% +180bp International 36,6 32,3 +13,3% % du CA 11,6% 10,8% +80bp Autres -10,2 -12,7 -19,7% Total Groupe 143,7 118,1 +21,7% % du CA 8,0% 7,8% +20bp

CHIFFRES CLÉS 2019

En millions d’euros 2019 2018 Variation % 2017 Chiffre d’affaires 1 801,5 1 505,3 19,7% 1 334,4 RESULTAT OPERATIONNEL DES ACTIVITES ORDINAIRES 143,7 118,1 +21,7% 95,5 En % du CA 8,0% 7,8% +20BP 7,2% Revenus et charges non courants -18,7 -18,2 -14,0 RESULTAT OPERATIONNEL D’ACTIVITE CONSOLIDE 125,0 99,8 +25,3% 95,5 Stock-options et actions gratuites -3,8 -9,8 -6,2 Résultat opérationnel 121,2 90,1 +34,6% 75,3 En % du CA 6,7% 6,0% +70BP 5,6% Revenus/(charges) financiers -17,5 -17,1 -16,0 RESULTAT AVANT IMPOT 103,7 73,0 +42,2% 59,3 Impôts -30,4 -19,9 +53,1% -15,2 RESULTAT NET CONSOLIDE 73,3 53,1 +38,1 44,1 En % du CA 4,1% 3,5% +60BP 3,3% BPA 3,64 2,55 +42,7% 2,0 Minoritaires 0,2 -2,9 -4,8 RESULTAT NET PART DU GROUPE 73,0 53,1 +37,5% 39,3 Dette nette 73 279 -73,8% 195 Gearing 15% 108% 73%

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2019 2018 Chiffre d'affaires 1 801,5 1 505,3 Charges externes -388,9 -386,1 Impôts et taxes -12,9 -12,3 Charges de personnel -1 222,6 -995,5 Amortissements & Provisions nets -57,2 -20,4 Autres charges courantes -10,0 -3,5 Autres produits courants 12,5 10,4 Résultat des entités mises en équivalence 2,5 1,8 Stock-options et actions gratuites -3,8 -9,8 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 121,8 90,1 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0,5 0,2 Coût endettement financier brut -16,7 -14,9 COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -16,2 -14,7 Autres produits et charges financiers -1,3 -2,4 RÉSULTAT AVANT IMPÔT 103,7 73,0 Charge d'impôt -30,4 -19,9 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 73,3 53,1 Participations ne donnant pas le contrôle -0,2 -2,9 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 73,0 50,1 Bénéfice par action Bénéfice dilué par action Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires plus les actions dilutives potentielles 3,64 3,61 19 937 521 20 254 054 2,55 2,50 19 641 030 20 071 917

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200317005671/fr/