AKKA : RETRAIT DE LA COTE DE DATA RESPONS

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) annonce le retrait de la cote de la bourse d’Oslo de Data Respons.

Suite au lancement de la procédure de retrait de la cote initiée le 13 mai dernier, AKKA détient 100% du capital de Data Respons dont la bourse d’Oslo a confirmé le retrait de la cote en date d’hier soir.

L’acquisition de Data Respons s’inscrit dans la volonté d’AKKA de renforcer ses activités digitales. L'innovation stimulée par le digital, la mobilité, l'électrification et les services d'aide à la conduite (ADAS) continueront à soutenir la demande, et l’accélération du déploiement de sa stratégie digitale permettra au Groupe d'émerger comme un acteur de premier plan de l’après-crise.

Data Respons travaille toujours à pleine capacité en dépit de la crise pour proposer des solutions à ses clients, et a enregistré une croissance organique de 8% au premier trimestre.

Prochains évènements :

Revenus semestriels 2020 : Lundi 27 juillet 2020

Résultats semestriels 2020 : Mardi 15 septembre 2020

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise fera foi.

À propos d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. Accélérateur d'innovation pour ses clients, AKKA soutient les principaux acteurs industriels des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du ferroviaire, des télécommunications et des life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits grâce à des technologies digitales de pointe (AI, ADAS, IoT/IIOT, Big Data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée. Porté par ses 22 000 collaborateurs passionnés de technologie, et une plateforme digitale d'un demi-milliard d'euros, AKKA se consacre à faire avancer l'avenir de l'industrie et à soutenir la transition digitale de ses clients. Le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

À propos de Data Respons

Data Respons est un leader du numérique qui possède une expertise avancée du développement de logiciels, de services R&D, de systèmes embarqués avancés et de solutions IoT. Le siège de la société est basé à Oslo (Norvège). Le Groupe dispose d'un solide portefeuille de clients dans les pays nordiques et en Allemagne soutenu par 1 400 spécialistes des logiciels et du numérique.

Data Respons poursuit son développement positif en 2019 avec une croissance des revenus de 25% et en augmentant ses résultats (EBITA) de 51%.

