AKKA TECHNOLOGIES : SUCCÈS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AMICALE SUR DATA RESPONS

Ce communiqué fait suite aux communications du 19 décembre 2019, du 13 janvier 2020 et du 31 janvier concernant l'offre amicale en numéraire de AKKA Technologies SE (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) portant sur la totalité des actions en circulation de Data Respons ASA au prix de de 48,00 NOK par action.

AKKA annonce le franc succès de l’offre volontaire de rachat de Data Respons avec l’obtention d’une forte majorité du capital à 64%. Le Groupe est confiant en l’obtention des deux tiers du capital social de Data Respons. L’Offre est prolongée de deux jours supplémentaires, et finira le 12 février à 16h30, afin de permettre aux derniers actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre.

Les managements d’AKKA et Data Respons avaient soulignés la pertinence du projet d’entreprise commun entre les deux groupes. En acceptant cette offre, les actionnaires de Data Respons ont également montré leur compréhension de ce projet.

Depuis la première communication début décembre, les clients respectifs des deux groupes ont également exprimé leur enthousiasme et leur intérêt dans ce projet et dans le support que le Groupe AKKA va leur apporter dans leur transformation digitale.

AKKA dispose désormais d’un portefeuille d’offres digitale le plus large et le plus complet d'Europe pour le marché en pleine croissance de la mobilité. Fort de sa majorité absolue, AKKA va investir dans le développement de ce portefeuille d’offres et va initier au plus vite les synergies commerciales et opérationnelles relatives à cette opération.

AKKA bénéficiera dès 2020 d’une force de frappe d’un demi-milliard d’euros, lui permettant d’atteindre avec sérénité l’ensemble de ses objectifs CLEAR 2022 et notamment de réaliser 75% de son chiffre d’affaires dans le digital.

Le document d'offre est, sous réserve de restrictions réglementaires dans certaines juridictions/territoires, disponible sous www.dnb.no/emisjoner/, ainsi que les sites internet d'AKKA à l'adresse www.akka-technologies.com/investors/ et de Data Repons www.datarespons.com.

Prochains événements :

Résultats de l’exercice 2019 : Mardi 17 mars 2020

En cas de divergences entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise sera réputée être valide.

À propos d'AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par près de 21 000 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537. Plus d’informations sur www.akka-technologies.com

À propos de Data Respons

Data Respons est un leader du numérique qui possède une expertise avancée du développement de logiciels, de services R&D, de systèmes embarqués avancés et de solutions IoT. Le siège de la société est basé à Oslo (Norvège). Le Groupe dispose d'un solide portefeuille de clients dans les pays nordiques et en Allemagne soutenu par 1 400 spécialistes des logiciels et du numérique.

Data Respons poursuit son développement positif en 2019 avec une croissance des revenus de 25% et en augmentant ses résultats (EBITA) de 51%.

