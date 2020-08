Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AKKA TECHNOLOGIES (-4,86% à 16,46 euros)Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies s'est de nouveau retrouvé à la peine ce vendredi, après avoir perdu 2,6% hier. Valeur relativement volatile, le titre a perdu 5,68% sur la semaine. Akka a publié fin juillet des comptes plus dégradés que prévu au premier semestre et certains analystes de sa situation financière.