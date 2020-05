AKKA Technologies : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akka Technologies a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 425,9 millions d'euros, en baisse de 9,2% en organique. En plus du covid-19, l'activité a souffert en raison de la faible croissance enregistrée au T4 2019 en raison de la transition des principaux clients du secteur automobile, de l'impact du programme B737 Max sur les fournisseurs du secteur aéronautique et d'un manque de performance commerciale. Les marchés français et allemand, les deux plus importants pour le groupe, ont reculé respectivement de 9,7% et 14,9% en organique.Le plan de performance Fit2Clear lancé en début d'année doit permettre de renforcer la performance du groupe via une réduction des frais généraux, une accélération de la stratégie de nearshoring pour certaines activités et le déploiement de structures de gestion simplifiée pour améliorer ses marges nettes et opérationnelles. Akka Technologies a accéléré le déploiement de ce programme à la suite de la crise du COVID-19. Celui-ci devrait commencer à porter ses fruits dès le second semestre 2020 estime le groupe.De plus, Akka Technologies s'attend à ce que le deuxième trimestre soit difficile et prévoit une baisse pro-forma de son chiffre d'affaires à taux de changes constants d'environ 15% pour le premier semestre de l'année, avant une reprise progressive aux troisième et quatrième trimestres 2020.