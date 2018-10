AKKA Technologies : CP T3 2018

30 octobre 2018 à 17h45

Information privilégiée/réglementée

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2018 OBJECTIF DE CROISSANCE 2018 RELEVÉ À 9%

PERFORMANCE T3 2018 • Croissance du chiffre d'affaires de +12,7%

• Accélération de la demande et forte dynamique de recrutement

• Croissance robuste des trois Business Units portée par tous les secteurs de la mobilité

• Obtention de l'agrément des autorités américaines pour acquérir PDS Tech

PERSPECTIVES 2018 • Objectif de croissance 2018 relevé à 9%

• Marge opérationnelle d'activité de 8% au minimum

• Free cash-flow ≥ 4,5%

CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2018

En millions d'euros T3 2018 T3 2017 Variation % Chiffre d'affaires 349,8 310,3 +12,7% France 150,6 125,9 +19,6% Allemagne 120,6 113,9 +5,9% International (hors Allemagne) 78,5 70,5 +11,5%

• L'expertise du Groupe dans les technologies de la mobilité du futur, du digital et de l'industrie 4.0 lui permet de réaliser un excellent troisième trimestre. Les trois Business Units d'AKKA bénéficient d'une accélération de la demande, en particulier dans tous les secteurs de la mobilité, soutenue par une croissance à deux chiffres des secteurs Aéronautique, Automobile et Ferroviaire.

• Cette forte dynamique permet au Groupe de relever son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année 2018. AKKA anticipe désormais une croissance organique de 9%, une marge opérationnelle courante de 8% et un flux de trésorerie opérationnelle de 4,5%.

CHIFFRES CLÉS DU T3 2018 : TRÈS FORTE CROISSANCE EN MOBILITÉ

• Le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 12,7% au troisième trimestre 2018 à 349,8 M€ et la croissance organique s'élève à 12,8% (8,3% au T1 et 6,2% au T2). Pour les neuf premiers mois de l'exercice, la croissance organique s'élève à 9%.

• La dynamique de croissance organique est forte dans chacune des trois Business Units. Au cours du trimestre, elle s'élève à 19,6% en France, 5,9% en Allemagne et 12,0% à l'International. La progression organique est également élevée pour les neuf premiers mois de l'année, à 9,0% pour l'ensemble du Groupe, dont 12,1% en France, 4,2% en Allemagne et 11,3% à l'International.

• Cette croissance est soutenue par la forte demande provenant des secteurs de la mobilité avec de nombreux projets dans l'hybride, la voiture autonome, les moteurs électriques, la connectivité et le digital.

• Le Groupe continue de recruter à un rythme soutenu pour accompagner la forte croissance de son activité. Au 30 septembre 2018, AKKA employait 17 144 collaborateurs, soit une hausse de 12,9% par rapport à fin septembre 2017, dont 7 806 talents en France (+14,9%), 5 003 en Allemagne (+7,2%) et 4 248 à l'International (+15,9%).

ACTIVITÉ PAR BUSINESS UNIT

• Avec un chiffre d'affaires de 150,6 M€ au troisième trimestre 2018, la Business Unit France a enregistré une excellente croissance organique de 19,6% (8,7% au S1 2018). Cette dynamique est portée par les nombreux contrats signés dans le secteur de la mobilité, notamment pour les véhicules autonomes avec une forte croissance des technologies liées à la connectivité. AKKA a également bénéficié d'un contrat ponctuel de ventes de matériel d'un montant de près de 6 M€. Retraitée de ce contrat, la progression organique du chiffre d'affaires de la BU France s'élève à 15,1% au troisième trimestre.

• La Business Unit Allemagne affiche également une bonne performance au T3 2018. Elle enregistre une croissance organique de 5,9% de son chiffre d'affaires (contre 3,5% au S1 2018), soit 120,6 M€ au troisième trimestre 2018. Cette progression est portée par la poursuite de la diversification sectorielle et clients. Le Groupe recense notamment des croissances à deux chiffres avec Volkswagen, Bosch, BMW, Airbus et Continental.

• Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre d'affaires de 78,5 M€ au troisième trimestre 2018, en progression organique de 12,0% (contre 11,0% au S1 2018). Après un excellent premier semestre, le troisième trimestre enregistre une nouvelle accélération principalement portée par l'Amérique du Nord, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Au total, le chiffre d'affaires des activités internationales progresse de 11,3% sur les neuf premiers mois de l'année.

OBTENTION DE L'AGREMENT DES AUTORITES AMERICAINES POUR L'ACQUISITION DE PDS TECH

• AKKA vient de recevoir l'agrément des autorités américaines en vue de l'acquisition de PDS Tech, un des leaders américains du service en ingénierie et en R&D spécialisé dans le secteur de l'aéronautique. AKKA et PDS Tech travaillent désormais à la finalisation de la transaction qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.

• La finalisation de cette opération constitue une étape importante de la stratégie de croissance du Groupe aux États-Unis, en phase avec le plan stratégique CLEAR 2022.

• Le marché américain est évalué à 295 milliards de dollars1 et devrait doubler de taille dans les années à venir. Le mouvement de concentration des panels fournisseurs a commencé chez les grands industriels, ce qui est le signe précurseur du développement de l'outsourcing des activités d'ingénierie. Avec PDS Tech, AKKA sera idéalement

Source Zinnov

positionné pour bénéficier de la forte croissance de la demande américaine en services de R&D externalisée, accompagner l'évolution des pratiques d'externalisation de la R&D des grands industriels et profiter de l'accélération de la demande dans l'aéronautique.

• PDS Tech bénéficie déjà de cette forte demande et devrait enregistrer un chiffre d'affaires 2018 de 300 M$, en croissance organique de plus de 15% par rapport au CA 2017 de 260 M$.

• Dans l'attente de la finalisation de l'acquisition, AKKA prépare activement l'intégration de PDS Tech, avec le double objectif de déployer rapidement les synergies avec les clients existants d'AKKA sur le marché américain et d'accompagner la forte demande des clients de PDS Tech. M. Cash Nickerson, actuel Président et Associé de PDS Tech portera ce projet porteur d'opportunités nouvelles sur le marché américain. M. Benjamin Ricci, qui a récemment mis en place l'AKKADEMY, travaillera à ses côtés. La direction opérationnelle de la nouvelle entité sera assurée par l'un des dirigeants historiques du Groupe expert de l'industrie aéronautique.

PERSPECTIVES 2018

• L'ensemble de ces éléments permet au Groupe de relever à nouveau ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2018. AKKA anticipe désormais une croissance organique de 9% (6% précédemment). Le Groupe confirme ses objectifs d'une marge opérationnelle d'activité de 8% avec des flux de trésorerie opérationnelle de 4,5%.

• A moyen-terme, AKKA continuera de bénéficier de son positionnement sur les activités de demain pour générer une croissance supérieure à celle de ses marchés sous-jacents.

• CLEAR 2022 va permettre de capter la croissance offerte par la révolution digitale en améliorant de façon pérenne les performances financières de l'entreprise pour atteindre d'ici 2022 : - 2,5 Mds€ de chiffre d'affaires - 250 M€ de résultat opérationnel d'activité2 - 150 M€ de Free Cash Flow



2 Résultat opérationnel calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

ANNEXES

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE

Chiffre d'affaires (En millions d'euros) T1 2018 T2 2018 T3 2018 YTD 2018 France 158,0 143,3 150,6 451,9 Variation +8,9% +8,5% +19,6% 12,1% Croissance organique* +8,9% +8,5% +19,6% 12,1% Croissance économique** +10,6% +8,5% +17,7% 12,1% Econ omi c gr Allemagne 118,6 133,3 120,6 372,6 Variation +7,2% +0,3% +5,9% 4,2% Croissance organique* +7,2% +0,3% +5,9% 4,2% Croissance économique*** +5,3% +2,0% +5,6% 4,3% International (hors Allemagne) 77,3 81,3 78,5 237,1 Variation +6,7% +11,1% +11,5% 9,7% Croissance organique* +8,9% +13,0% +12,0% 11,3% Croissance économique** +11,0% +12,3% +11,7% 11,7% Total Groupe 353,9 358,0 349,8 1061,7 Variation +7,8% +5,8% +12,7% 8,7% Croissance organique* +8,3% +6,2% +12,8% 9,0% Croissance économique** +10,2% +5,5% +12,0% 9,1%

* Croissance à périmètre et taux de change constants

** Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants

*** Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants, et retraitée de la saisonnalité de GIGATRONIK au S1 2017

