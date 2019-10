AKKA Technologies : Communiqué rachat actions propres – 21 octobre 2019

Fondé en 1984, AKKA est aujourd'hui le leader européen du Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de ses 20 904 talents répartis dans plus de 20 pays, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 Md€ en 2018.

Partenaire d'innovation, AKKA compte parmi ses clients les principaux groupes industriels européens dans les secteurs de l'automobile, l'aéronautique et le ferroviaire mais aussi les secteurs Life sciences de l'énergie, des services, des télécoms et de la défense : Airbus Group, Alstom, BMW, Daimler, GE, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, Volvo...

AKKA fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer leur processus d'innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu'à leur industrialisation. Son positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son expertise incontournable dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning…) lui permettent d'accompagner ses clients dans leur 2 déploiements essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur représentent d'ores et déjà 15% du chiffre d'affaires du Groupe.

AKKA est coté sur Euronext Paris - Compartiment A - Code ISIN : FR0004180537.

Plus d'informations sur www.akka-technologies.com