AKKA Technologies : Résultats préliminaires de l'offre obligatoire, AKKA détient 99.17% du capital de Data Respons

Bruxelles, Belgique et Oslo, Norvège - 6 avril 2020

Il est fait référence aux annonces précédentes concernant l'offre obligatoire d'AKKA Technologies SE (« AKKA », l' »Offrant ») pour toutes les actions de Data Respons ASA (« Data Respons ») non détenues par AKKA, contre un règlement en espèces de 48,00 NOK par action (l' »Offre »), comme décrit dans le document d'offre daté du 6 mars 2020 (le « Document d'Offre »).

À l'expiration de la période d'acceptation à 16h30 CET aujourd'hui, 6 avril 2020, et sur la base des informations préliminaires, l'Offrant a reçu des acceptations au titre de l'Offre qui, avec les actions déjà détenues, s'élèvent au total à 74,880,729 actions, représentant au total 99.17% des actions de Data Respons. Le calcul du nombre d'actions apportées à l'offre est préliminaire et reste sujet à des ajustements potentiels par le biais d'un processus de vérification actuellement entrepris par l'agent destinataire de l'offre. Le résultat final de l'offre sera annoncé une fois qu'il aura été confirmé par l'agent réceptionnaire. Cette annonce est attendu pour mardi matin, 14 avril, 2020.

J.P. Morgan Securities Plc agit en tant que conseiller financier de l'offrant et DNB Markets, qui fait partie de DNB Bank ASA, agit en tant que conseiller financier et agent récepteur. Advokatfirmaet Thommessen AS est le conseiller juridique norvégien de l'Offrant dans le cadre de l'Offre.

Le document de l'Offre contient de plus amples détails concernant l'Offre et il est conseillé aux actionnaires de Data Respons d'examiner le document de l'Offre en détail. L'Offre et la distribution de cette annonce et d'autres informations en rapport avec l'Offre peuvent être restreintes par la loi dans certaines juridictions et l'Offre n'est pas faite dans une juridiction où la présentation de l'Offre ne serait pas conforme aux lois de cette dernière. L'Offrant n'assume aucune responsabilité en cas de violation de ces restrictions par une quelconque personne. Les personnes en possession de la présente annonce ou de toute autre information sont tenues de s'informer sur ces restrictions et de les respecter. La présente annonce ne constitue pas une offre en soi. L'Offre est faite dans le document d'Offre et ne peut être acceptée que conformément aux termes de ce document.

Prochains évènements :

Chiffre d'Affaires trimestriel 2020 : Mercredi 6 mai 2020

Chiffre d'Affaires semestriel 2020 : Lundi 27 juillet 2020

Résultats semestriels 2020 : Mardi 15 septembre 2020

En cas de divergences entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise sera réputée être valide.