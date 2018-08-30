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AKKA Technologies : prend le contrôle intégral de l'allemand MBtech

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30/08/2018 | 18:04

30 août (Reuters) - Akka Technologies annonce jeudi :

* DAIMLER ET AKKA ONT CONCLU LE TRANSFERT DU CONTRÔLE INTÉGRAL DU GROUPE MBTECH À AKKA POUR UN MONTANT NON DIVULGUÉ

* MBTECH SERA RENOMMÉ AKKA GMBH & CO

* CONSÉCUTIVE À LAPPROBATION DE L'OFFICE FÉDÉRAL DES ENTENTES OBTENUE LE 30 AOÛT 2018, LA FINALISATION DE LOPÉRATION SERA EFFECTIVE DANS LES PROCHAINS JOURS.

* AKKA ET DAIMLER CONFIRMENT LEUR ENGAGEMENT À POURSUIVRE LEUR RELATION ET À FORMER UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE MOBILITÉ DU FUTUR ET DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AKKA TECHNOLOGIES SE -0.15%65.7 Cours en temps réel.42.12%
DAIMLER -0.04%56.65 Cours en différé.-19.96%
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Données financières (€)
CA 2018 1 471 M
EBIT 2018 102 M
Résultat net 2018 59,1 M
Dette 2018 214 M
Rendement 2018 1,19%
PER 2018 25,43
PER 2019 18,06
VE / CA 2018 1,05x
VE / CA 2019 0,91x
Capitalisation 1 331 M
Graphique AKKA TECHNOLOGIES SE
Durée : Période :
AKKA Technologies SE : Graphique analyse technique AKKA Technologies SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AKKA TECHNOLOGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 66,3 €
Ecart / Objectif Moyen 0,68%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Maurice Ricci Chairman & Group Chief Executive Officer
Nicolas Valtille Chief Financial Officer, Director & Group MD
Nathalie Buhnemann Director-Group Finance
Alain Tisserand Independent Director
Jean-Franck Ricci Director, Group CEO-Sales & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AKKA TECHNOLOGIES SE42.12%1 557
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-3.83%133 803
ACCENTURE10.90%113 013
TATA CONSULTANCY SERVICES53.57%111 987
AUTOMATIC DATA PROCESSING24.88%63 009
VMWARE, INC.20.04%60 419
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