AKKA Technologies : prend le contrôle intégral de l'allemand MBtech

30 août (Reuters) - Akka Technologies annonce jeudi
:
* DAIMLER ET AKKA ONT CONCLU LE TRANSFERT DU
CONTRÔLE
INTÉGRAL DU GROUPE MBTECH À AKKA POUR UN MONTANT NON DIVULGUÉ
* MBTECH SERA RENOMMÉ AKKA GMBH & CO
* CONSÉCUTIVE À LAPPROBATION DE L'OFFICE FÉDÉRAL DES
ENTENTES
OBTENUE LE 30 AOÛT 2018, LA FINALISATION DE LOPÉRATION SERA
EFFECTIVE DANS LES PROCHAINS JOURS.
* AKKA ET DAIMLER CONFIRMENT LEUR ENGAGEMENT À POURSUIVRE
LEUR
RELATION ET À FORMER UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE MOBILITÉ DU FUTUR ET DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
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(Rédaction de Paris)