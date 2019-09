AKKA Technologies : répond aux rumeurs et confirme ses objectifs 2019 et 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite aux rumeurs erronées de ces derniers jours sur ses performances financières, Akka a apporté plusieurs précisions. Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D a précisé que l’Allemagne a amélioré sa marge opérationnelle de 40 points de base pour atteindre 7,7% au premier semestre 2019. « L’évolution de la stratégie de R&D dans l’automobile en Allemagne amène de l’attentisme des OEM sur les activités traditionnelles », a expliqué la société.Akka ajoute qu'elle bénéficie de par son positionnement de forts développements dans les métiers du digital qui soutiennent sa croissance et ses marges.Les quatre Business Units – France, Allemagne, North America et International ont amélioré leur marge au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel d'activité du groupe a progressé de 23% à 60 millions d'euros au premier semestre 2019.Fort de son bon premier semestre et de son backlog fourni, Akka confirme l'ensemble de ses objectifs 2019 et 2022. Il cible cette année une croissance interne d'au moins 6 %, une marge opérationnelle d'au moins 8 % et un free cash flow de plus de 5 %.En 2022, le groupe vise un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, un résultat opérationnel d'activité de 250 millions d'euros et 150 millions d'euros de free cash flow.