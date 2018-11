AKKA : acquisition de PDS Tech finalisée

16/11/2018 | 09:40

À la suite de l'obtention de l'agrément des autorités américaines, AKKA annonce avoir finalisé l'acquisition de PDS Tech Inc, visant à constituer un leader dans les services en ingénierie et technologies aux États-Unis.



Au total, compte tenu des anticipations de croissance des marges et d'un prix d'acquisition inférieur à 100 millions de dollars négocié sur la base de performances 2017, le groupe confirme que cette opération sera relutive dès la première année.



Cash Nickerson occupait les fonctions de président et directeur financier de PDS Tech, apportera à AKKA ses connaissances du marché américain de l'aéronautique et son réseau de clients de premier rang. Il rejoindra également le comité de direction du groupe.



