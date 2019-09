AKKA bondit grâce à la confirmation de ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akka (+7,65% à 59,10 euros) est fermement installé en tête du marché SRD depuis ce matin, le groupe de conseil en ingénierie et services R&D ayant fait taire les rumeurs sur un possible profit warning à l’occasion de la publication des résultats du premier semestre. Ces derniers devaient être dévoilés la semaine prochaine. Akka a en effet confirmé hier soir ses objectifs 2019. Il table cette année une croissance interne d'au moins 6 %, une marge opérationnelle d'au moins 8 % et un free cash flow de plus de 5 %.Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel d'activité du groupe a augmenté de 23% à 60 millions d'euros sur la période, à comparer avec un consensus de 58,4 millions d'euros. Akka précise que les quatre Business Units – France, Allemagne, North America et International ont amélioré leur marge au premier semestre 2019.Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D a en particulier tenu à rassurer sur l'Allemagne, qui, selon Invest Securities, concentrait les inquiétudes au vu des performances de ses concurrents. Son concurrent, Bertrandt AG avait en effet lancé un avertissement fin août. Outre-Rhin, Akka a amélioré sa marge opérationnelle de 40 points de base pour atteindre 7,7% au premier semestre 2019.A l'occasion de cette mise au point, Akka a aussi confirmé ses objectifs 2022. Il anticipe un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, un résultat opérationnel d'activité de 250 millions d'euros et 150 millions d'euros de free cash flow.