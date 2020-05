AKKA : et Avianor joignent leurs forces afin d'offrir aux clients européens et internationaux une solution certifiée EASA visant la conversion d'avions passagers en avions cargo

Soutien à l’industrie aérienne

Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) et Avianor, société privée dans laquelle la division Aéronautique et Transport terrestre de DRAKKAR détient une participation majoritaire, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de collaboration concernant la solution créée par Avianor qui permet la conversion de cabines passagers en cargo; une solution certifiée par Transports Canada Aviation civile (TCCA) et déjà implémentée sur plusieurs avions gros porteurs.

Afin de promouvoir cette solution sur les marchés internationaux, AKKA Technologies et Avianor ont signé un accord-cadre visant à certifier cette solution selon les normes mondialement adoptées et reconnues de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Leader mondial en matière de MRO et modification de cabines, AKKA Technologies est l'une des rares entreprises habilitées à fournir des services de certification EASA « par délégation » pour l'industrie aéronautique et ses opérateurs.

Avianor, spécialiste en maintenance d’avions et en intégration de cabines, a développé une solution d'ingénierie et des kits associés qui permettent de retirer les sièges passagers d’un avion de ligne et d’aménager des zones de chargement pour y installer des caisses légères retenues par des filets de marchandise. Que ce soit pour un Boeing 777 ou un Airbus A330, ce processus peut être réalisé en quatre jours seulement et confère à l'avion une capacité de chargement supplémentaire allant jusqu'à 19 tonnes. Cette modification peut facilement s’appliquer à d'autres types d'avions, offrant ainsi à la majorité des compagnies aériennes et opérateurs une solution simple et complète de cabine modulable.

L’accord entre AKKA et Avianor donnera également à AKKA les « droits d’utilisation » de cette solution d’ingénierie, avec l’objectif de répondre à la demande mondiale urgente pour la conversion cargo. Tandis qu’AKKA accompagnera les compagnies aériennes qui requièrent une certification EASA, Avianor continuera de soutenir les compagnies aériennes qui nécessitent la certification TCCA et fournira des kits de conversion pour les deux types de clients EASA et TCCA.

« La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les compagnies aériennes qui n’ont d’autres choix que de se réinventer. En tant que leader dans l'industrie aéronautique, Avianor a réagi rapidement aux besoins de ses clients en cette période de crise. En à peine une semaine, nos spécialistes ont reconfiguré un premier Boeing 777-300ER suivi rapidement de six autres B777 et A330. Nous travaillons actuellement à la conversion de la cabine d’un A340, ajoutant bientôt à notre portfolio une autre solution certifiée pour gros porteur. Nous sommes très fiers de nos solutions innovantes et de notre réactivité notamment pour contribuer au besoin urgent d’augmenter la capacité de chargement pour les marchandises médicales et essentielles. Nous sommes heureux d'amorcer cette collaboration avec le groupe AKKA et de permettre aux compagnies aériennes un accès accru à notre solution », a déclaré Matthieu Duhaime, président et chef de l'exploitation, Avianor.

« Près de la moitié du fret aérien mondial est transporté dans les soutes d’avions commerciaux. Depuis que la pandémie COVID-19 a immobilisé la plupart des avions passagers des compagnies aériennes à travers le monde, la capacité du fret aérien mondial a chuté et le prix au kilo s’est envolé. Afin de pallier la réduction du nombre de passagers et de garder leurs flottes opérationnelles, les compagnies aériennes reconfigurent leurs avions commerciaux en « preighters » (conversion passenger-to-freighter) afin de générer des revenus », a ajouté Charles Champion, membre du conseil d’administration d’AKKA.

À propos d’Avianor

Avianor, société privée dans laquelle la division Aéronautique et Transport terrestre de DRAKKAR détient une participation majoritaire, se spécialise dans la maintenance, la modification et la finition d'avions, et possède notamment une équipe d'ingénierie hautement qualifiée. L’entreprise s'est positionnée comme intégrateur vertical sur le marché. Elle occupe plus de 200 000 pieds carrés d’espace de hangars, d’ateliers de réparation, d’installations de fabrication et d’entrepôt à l'aéroport de Mirabel (YMX), et elle emploie plus de 350 personnes.

À propos d’AKKA

AKKA est le leader européen des solutions numériques, du conseil en ingénierie et des services en Recherche & Développement dans les secteurs de la mobilité. Accélérateur d'innovation pour ses clients, AKKA accompagne les principaux acteurs de l'industrie sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits en mettant à leur service des technologies numériques de pointe (IA, ADAS, IoT/IIOT, Big Data, robotique, informatique embarquée, apprentissage automatique, etc.). Portée par près de 22 000 employés passionnés par la technologie et une plateforme numérique d'un demi-milliard d'euros, AKKA se consacre à faire avancer l'avenir de l'industrie et à soutenir la transition numérique de ses clients. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2019.

AKKA Technologies est cotée sur Euronext Paris et Bruxelles - Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200519005473/fr/